Inhotim entra no ranking global de destinos imperdíveis para 2026

247 - O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi incluído entre os 52 melhores destinos do mundo para conhecer em 2026. O reconhecimento internacional reforça a relevância cultural e ambiental de um dos maiores museus a céu aberto do planeta, que une arte contemporânea, paisagismo e conservação ambiental em um mesmo espaço.

A lista foi divulgada na terça-feira (6) pelo jornal norte-americano The New York Times, que colocou o Inhotim na 24ª posição do ranking global. A publicação destaca a dimensão do museu e a riqueza de seu acervo, observando que “uma das poucas queixas feitas sobre o Inhotim — um museu de arte contemporânea no sudeste do Brasil — é que é muita coisa para um dia só”.

Segundo o jornal, 2026 terá um significado especial para a instituição mineira, que completará duas décadas de abertura ao público. De acordo com o The New York Times, “em 2026, o Inhotim comemora seu 20º aniversário aberto ao público (começou como uma coleção particular) com uma programação especial de exposições que exploram a identidade afro-amazônica do Brasil”. A reportagem acrescenta que “obras de Dalton Paula, Davi de Jesus do Nascimento, Paulo Nazareth e 22 artistas indígenas sul-americanos se juntarão às coleções permanentes de artistas como Yayoi Kusama e Hélio Oiticica”.

Além do Inhotim, o jornal americano também chama atenção para outros atrativos de Minas Gerais, sugerindo que visitantes estendam a viagem para conhecer as igrejas barrocas históricas do estado e o Parque Nacional da Serra do Cipó, reconhecido por sua biodiversidade e paisagens naturais.

Localizado a cerca de 60 quilômetros da capital mineira, o Inhotim é simultaneamente um museu de arte contemporânea e um Jardim Botânico. Inserido entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, o espaço oferece 140 hectares abertos à visitação, onde arte e natureza se integram de forma singular. O acervo reúne aproximadamente 1.862 obras de mais de 280 artistas, provenientes de 43 países, expostas tanto em galerias quanto ao ar livre, em meio a um jardim que abriga mais de 4,3 mil espécies botânicas raras de todos os continentes.

O destaque internacional consolida o Inhotim como um dos principais símbolos da cultura brasileira no exterior, evidenciando sua capacidade de dialogar com temas contemporâneos, diversidade cultural e preservação ambiental em escala global.