Lençóis Maranhenses despontam como principal destino de ecoturismo do Brasil em 2026

247 - O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, foi apontado como o principal destino de ecoturismo do Brasil para conhecer em 2026. O reconhecimento reforça a posição do país como potência em turismo de natureza e evidencia o protagonismo de áreas que aliam preservação ambiental, experiências autênticas e benefícios às comunidades locais.

A informação é do Ministério do Turismo, com base em um levantamento da plataforma PlanetaEXO, especializada em experiências e viagens sustentáveis. A curadoria colocou os Lençóis Maranhenses no topo de uma lista que reúne 15 destinos distribuídos por diferentes biomas brasileiros.

Na sequência do ranking aparecem a Amazônia, com destaque para os estados do Amazonas e do Pará, e o município de Barra do Garças, em Mato Grosso. O trio lidera as preferências de viajantes interessados em natureza, aventura e práticas turísticas responsáveis, segundo a análise da plataforma.

Considerado o maior campo de dunas da América do Sul, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses chama atenção pela paisagem singular formada por extensas faixas de areia branca e milhares de lagoas de águas cristalinas, que surgem e se renovam conforme o regime de chuvas. O cenário oferece condições ideais para caminhadas, travessias e passeios contemplativos, proporcionando ao visitante uma imersão profunda na natureza e uma experiência marcada pela tranquilidade.

A seleção da PlanetaEXO valoriza vivências ao ar livre, como trilhas, observação da fauna e experiências imersivas nos territórios naturais. A proposta incentiva viagens mais longas, maior conexão com os destinos e impactos positivos para as populações locais, consolidando o ecoturismo como vetor de desenvolvimento sustentável no país.

O anúncio ocorre em um momento estratégico para o setor turístico brasileiro. Em 2025, o Brasil recebeu 9,2 milhões de turistas estrangeiros, o maior número já registrado, o que fortalece a visibilidade internacional do país e amplia o papel dos destinos naturais no crescimento do turismo.

O prestígio dos Lençóis Maranhenses também foi reforçado em julho de 2024, quando o parque recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Entre os critérios considerados estão a beleza excepcional da área e o fato de se tratar de um fenômeno natural único no mundo.

Além dos Lençóis Maranhenses, o Brasil conta com outras sete áreas reconhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco: o Pantanal (MT/MS), a Amazônia Central (AM), a Costa do Descobrimento (BA/ES), o complexo das Ilhas Atlânticas (Fernando de Noronha e Atol das Rocas), o Parque Nacional do Iguaçu (PR), o Vale do Ribeira (PR/SP) e o conjunto formado pela Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas (GO).

A lista completa elaborada pela PlanetaEXO inclui ainda destinos como Chapada Diamantina (BA), Jalapão e Serras Gerais (TO), Cambará do Sul (RS), Serra da Capivara (PI), Abrolhos (BA) e Fernando de Noronha (PE), reforçando a diversidade de paisagens e biomas que sustentam o ecoturismo brasileiro.