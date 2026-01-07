Atlas da PUCRS orienta captura e armazenamento de carbono para enfrentar a crise climática

247 - O Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) da PUCRS lançou o Atlas de Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono: Explorando o Potencial do Brasil. O documento, resultado de um projeto estratégico desenvolvido em parceria com a Petrobras, foi lançado em uma live institucional. O principal objetivo do Atlas é oferecer uma base sólida e atualizada para os desafios da descarbonização no país, disponibilizando dados e informações relevantes, tanto ao público especializado quanto para a sociedade em geral.

Baseado na Plataforma GIS CCUS Brasil, que reúne todas as informações públicas sobre Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono (CCUS) no país, o Atlas apresenta uma leitura estruturada e ilustrada das regiões com maior potencial para utilização e armazenamento geológico de CO₂, consolidando-se como uma referência para pesquisadores, tomadores de decisão e agentes do setor energético.

Além do Atlas Digital, o projeto entregou uma ferramenta virtual hospedada no site do IPR, que integra dados e análises sobre o potencial brasileiro em tecnologias de CCUS. Essas soluções envolvem a captura do CO₂ de fontes industriais ou do ar, sua utilização em outros processos produtivos ou seu armazenamento permanente no subsolo, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

O projeto foi duas vezes finalista do Prêmio ANP e reforça o papel do IPR e da PUCRS na geração de conhecimento aplicado, inovação e apoio à transição energética no Brasil.