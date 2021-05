Mulher que estava em quarto com MC Kevin diz ter feito sexo com funkeiro, que pulou para fugir da esposa

Uma modelo disse ter feito sexo com o MC Kevin e que ele morreu ao cair de um quarto em um hotel na Barra da Tijuca. O músico tentava despistar da esposa a relação sexual com outra pessoa edit

247 - Uma modelo contou à polícia que fez sexo com o MC Kevin e, de acordo com ela, o artista caiu do quarto 502 do Hotel Brisa Barra ao tentar fugir da esposa. O músico caiu em um vão entre o deque da piscina e um bar, sofreu traumatismo craniano e morreu.

Investigadores apreenderam os celulares dessa modelo, do músico, do assessor dele e de um amigo do funkeiro que também estava no quarto. A informação foi publicada pelo portal G1.

A esposa do cantor, a advogada Deolane Bezerra, fez críticas ao que chamou de 'falsas amizades' do agora ex-marido. "Meu marido estava deitado comigo e teve que descer pra pagar conta de hotel de gente que deveria ter vindo embora pra São Paulo, mas [Kevin] quis tolerar gente sanguessuga do nosso lado", disse.

Em outra linha investigada, Kevin teria tentado mergulhar na piscina pulando da varanda.

O corpo de Kevin foi enterrado nesta terça-feira (18), no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Zona Norte de São Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.