"Não tem outra saída": Anitta diz que assassinato de petista por bolsonarista foi decisivo para declarar apoio a Lula (vídeo)

'Votaria até na minha priminha para não ter uma pessoa no controle que estimula os outros a tratar as pessoas desse jeito. Nunca vi tanto desrespeito", disse ela sobre Bolsonaro edit

247 - A cantora Anitta, que declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) e mergulhou de vez na pré-campanha eleitoral, detalhou nas redes o que a levou a se aliar ao petista.

Ela afirmou que "sempre" foi "anti PT", mas destacou que na eleição deste ano o ponto central é tirar Jair Bolsonaro (PL) do poder.

Anitta contou que não iria declarar publicamente seu voto e que esperava o surgimento de uma 'terceira via'. O assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge José Guaranho, no entanto, foi a gota d'água para sua decisão. "A partir do momento em que a pessoa mata a outra pessoa... Imagina matar alguém porque ela é obcecada pelo 'Voldemort' [apelido jocoso dado pela cantora a Bolsonaro]. Deixa a pessoa ser. Isso aí para mim é o início de um bagulho muito perigoso".

