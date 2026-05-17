“Noca deixa um legado de amor à música popular brasileira", diz Portela

247 - A morte de Noca da Portela, aos 93 anos, provocou forte comoção no mundo do samba. O cantor, compositor e instrumentista estava internado em um hospital de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, desde o dia 30 de abril.

Após a confirmação da morte, a Escola de Samba Portela divulgou uma nota oficial lamentando a perda de um dos maiores nomes da história da agremiação.

“Noca da Portela deixa um legado de amor à música popular brasileira, ao samba e à nossa Majestade 💙”, declarou a escola em comunicado publicado nas redes sociais.

A nota de pesar da Portela destacou a importância histórica do sambista para a escola e para o Carnaval carioca.

“O G.R.E.S. Portela lamenta, com profundo pesar, o falecimento do cantor, compositor e instrumentista Noca da Portela, um dos grandes nomes da nossa história”, destaca a nota.

A escola relembrou ainda a trajetória de Osvaldo Alves Pereira, nome de batismo de Noca, que chegou à Portela levado por Paulinho da Viola na década de 1960.

Segundo a agremiação, o artista integrou o Trio ABC da Portela, ao lado de Picolino e Colombo, e marcou época com composições históricas como “Portela Querida”, eternizada na voz de Elza Soares, além do samba-enredo “O Homem de Pacoval”, de 1976.

A Portela também ressaltou o desempenho de Noca nas disputas de samba-enredo. O compositor venceu sete vezes na escola, consolidando-se como um dos maiores campeões da história da azul e branco de Madureira.

Entre os sambas vitoriosos citados pela escola estão “Recordar é viver”, de 1985, “Gosto que me enrosco”, de 1995, “Os olhos da noite”, de 1998, e “ImaginaRIO, 450 Janeiros de uma Cidade Surreal”, apresentado em 2015.

Integrante da Velha Guarda Show da Portela, Noca construiu uma carreira marcada por centenas de sambas e pelo reconhecimento dentro do universo carnavalesco. Na despedida, a escola manifestou solidariedade aos familiares, amigos, parceiros musicais e admiradores do artista.

“Integrante da Velha Guarda Show da Portela, Noca construiu uma obra com centenas de sambas e se tornou uma das personalidades mais respeitadas do Carnaval carioca”, afirmou a nota oficial da agremiação.