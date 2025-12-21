Novo volume da biografia de Lula será lançado em março

247 - O segundo volume da biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escrita pelo jornalista Fernando Morais, tem lançamento previsto para a primeira semana de março de 2026. A obra dá continuidade ao projeto editorial que reconstrói, em detalhes, a trajetória política do líder petista, aprofundando episódios decisivos de sua ascensão no cenário nacional. Segundo a coluna de Lauro Jardim, de O Globo, o livro foi concluído recentemente, quatro anos após a publicação do primeiro volume. Editado pela Companhia das Letras, o novo tomo integra uma trilogia dedicada à vida e à carreira política de Lula.

Um novo capítulo da biografia de Lula

O segundo volume aborda o período que se inicia nas mobilizações pelas Diretas Já, nos anos 1980, e avança até a eleição presidencial de 2002. A narrativa se encerra em um momento emblemático: o instante em que Lula recebe, no palanque montado na avenida Paulista, a confirmação de sua vitória sobre José Serra.

Ao longo das páginas, Fernando Morais reconstrói campanhas eleitorais, disputas internas, alianças políticas e os desafios enfrentados pelo Partido dos Trabalhadores ao longo de mais de uma década marcada por derrotas e reviravoltas.

O episódio da doação revelado no livro

Entre os relatos inéditos apresentados na obra está um episódio envolvendo o financiamento da primeira campanha presidencial de Lula, em 1989. Segundo o livro, o PT atravessava uma grave crise financeira quando um dos homens mais ricos do Brasil manifestou interesse em conhecer o candidato.

Após o encontro, o empresário realizou uma doação de US$ 50 mil para a campanha petista, valor que se tornou, naquele momento, a maior contribuição recebida pelo partido. Anos depois, já após Lula ter deixado a Presidência, o mesmo empresário revelou que, após aquela conversa inicial, destinou US$ 5 milhões à campanha de Fernando Collor de Mello, vencedor da eleição de 1989.

Estrutura e detalhes editoriais da obra

O segundo volume da biografia terá cerca de 500 páginas, aproximadamente 80 a mais do que o livro anterior. A imagem de capa ainda não foi definida, mas a opção preferida até o momento é um retrato feito por Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula, no qual o então presidente eleito aparece beijando a bandeira do Brasil.