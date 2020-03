Patrícia Pillar diz que nunca mais coloca os pés no Madero

247 - A atriz Patricia Pillar afirmou nesta sexta-feira, 6, que irá boicotar o restaurante Madero, depois que o empresário Junior Durski anunciou seu apoio ao governo de Jair Bolsonaro.

"As últimas vezes que fui já estava bem ruim esse hamburquer, agora que não volto mais!!!", afirmou Pillar pelo Twitter.

O empresário Junior Durski, dono do restaurante Madero e sócio do futuro candidato à Presidência, Luciano Huck, publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando apoio ao ato golpista do próximo dia 15, que pede o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federa (STF) e o retorno do AI-5 (leia mais no Brasil 247).

As últimas vezes que fui já estava bem ruim esse hamburquer, agora que não volto mais!!! #madero #Madero — Patricia Pillar (@patriciapillar) March 6, 2020





Inscreva-se na TV 247 e assista ao comentário de Leonardo Attuch: