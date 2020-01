Patrícia Pillar enquadra Roda Viva sobre entrevistadores de Moro

Atriz questiona quem irá entrevistar o ministro da Justiça na próxima segunda-feira 20. Internautas cobram direção do programa para que o The Intercept, responsável pela Vaza Jato, esteja presente edit

247 - A atriz Patricia Pillar cobrou o programa Roda Viva sobre quem serão os entrevistadores do ministro da Justiça, Sergio Moro, convidado da próxima segunda-feira 20.

"Quem serão os entrevistadores?", indagou a atriz no Twitter, usando a hashtag #InterceptNoRodaViva, que foi parar na lista dos Trending Topic da rede social nesta terça-feira 14.

Os internautas cobram na roda de entrevistadores do programa a presença de um jornalista do The Intercept, site responsável pela divulgação das reportagens sobre os vazamentos de diálogos de autoridades da Lava Jato, série que ficou conhecida como Vaza Jato.

O diretor do The Intercept, Glenn Greenwald, também criticou a hipótese de não haver convite para um representante do veículo. Confira aqui.