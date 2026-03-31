Paul McCartney revisita a infância em álbum inédito após cinco anos
As faixas evocam a infância do músico na Liverpool do pós-guerra, seus pais e as aventuras compartilhadas com os colegas dos Beatles
Reuters - Paul McCartney leva os fãs às ruas de sua infância em Liverpool em seu primeiro álbum solo em mais de cinco anos, que será lançado em maio.
O título "The Boys of Dungeon Lane" vem de uma letra do primeiro single do álbum, "Days We Left Behind", lançado na quinta-feira -- uma música de "lembranças", disse McCartney em um comunicado.
"Eu estava pensando exatamente nisso, nos dias que deixei para trás, e muitas vezes me pergunto se estou escrevendo apenas sobre o passado, mas depois penso: como é possível escrever sobre outra coisa? São apenas muitas lembranças de Liverpool", disse o músico de 83 anos.
As faixas evocam sua infância na Liverpool do pós-guerra, seus pais e as aventuras compartilhadas com os colegas de banda George Harrison e John Lennon antes que o mundo despertasse para os Beatles, de acordo com uma nota em seu site.
"Isso envolve uma parte no meio sobre John e Forthlin Road, que é a rua onde eu morava. Dungeon Lane fica perto dali", disse McCartney sobre "Days We Left Behind".
"Eu morava em um lugar chamado Speke, que é de classe trabalhadora. Não tínhamos muito, mas isso não importava porque as pessoas eram ótimas e você não percebia que não tinha muito."
McCartney trabalhou com o produtor Andrew Watt e gravou o álbum, que também inclui novas canções de amor, em Los Angeles e Sussex, entre as etapas de sua turnê mundial.
"The Boys of Dungeon Lane" é o 18º álbum de estúdio solo de McCartney.
(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)