      Paul McCartney revisita a infância em álbum inédito após cinco anos

      As faixas evocam a infância do músico na Liverpool do pós-guerra, seus pais e as aventuras compartilhadas com os colegas dos Beatles

      Paul McCartney em Londres 12/12/2022

      Reuters - Paul McCartney leva os fãs às ruas de sua infância em Liverpool em seu primeiro álbum solo em mais de cinco anos, que será lançado em maio.

      O título "The Boys of Dungeon Lane" vem de uma letra do primeiro single do álbum, "Days We Left Behind", lançado na quinta-feira -- uma música de "lembranças", disse McCartney em um comunicado.

      "Eu estava pensando exatamente nisso, nos dias que deixei para trás, e muitas vezes me pergunto se estou escrevendo apenas sobre o passado, mas depois penso: como é possível escrever sobre outra coisa? São apenas muitas lembranças de Liverpool", disse o músico de 83 anos.

      As faixas evocam sua infância na Liverpool do pós-guerra, seus pais e as aventuras compartilhadas com os colegas de banda George Harrison e John Lennon antes que o mundo despertasse para os Beatles, de acordo com uma nota em seu site.

      "Isso envolve uma parte no meio sobre John e Forthlin Road, que é a rua onde eu morava. Dungeon Lane fica perto dali", disse McCartney sobre "Days We Left Behind".

      "Eu morava em um lugar chamado Speke, que é de classe trabalhadora. Não tínhamos muito, mas isso não importava porque as pessoas eram ótimas e você não percebia que não tinha muito."

      McCartney trabalhou com o produtor Andrew Watt e gravou o álbum, que também inclui novas canções de amor, em Los Angeles e Sussex, entre as etapas de sua turnê mundial.

      "The Boys of Dungeon Lane" é o 18º álbum de estúdio solo de McCartney.

      (Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)

