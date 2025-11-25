TV 247 logo
      Primeira Festa Literária da Casa de Rui Barbosa terá grandes nomes da cultura nacional e internacional

      FliRui tem presença confirmada de Maria Bethânia, Cármen Lúcia, Ailton Krenak, Ana Paula Tavares, Ondjaki, Dira Paes, Gringo Cardia, entre outros

      Primeira Festa Literária da Casa de Rui Barbosa terá grandes nomes da cultura nacional e internacional (Foto: Fundação Casa de Rui Barbosa)

      247 - O casarão neoclássico em Botafogo, Rio de Janeiro, primeiro museu-casa público do Brasil e antiga residência da família Rui Barbosa, abre suas portas e seus jardins para uma ocupação cultural inédita entre os dias 28 e 30 de novembro. A 1ª FliRui, Festa Literária da Fundação Casa de Rui Barbosa, transforma integralmente esse espaço histórico em território de convivência, criação e leitura, com programação gratuita que reúne literatura, música, teatro, debates, oficinas, feira de livros e atividades para todas as idades. Pela primeira vez, todos os ambientes da Casa, incluindo jardim, auditório, salas de curso e áreas externas, serão ativados de forma contínua, reafirmando o compromisso da Fundação com a democratização da leitura e com a ampliação do acesso à cultura. A cidade do Rio de Janeiro ganha mais uma grande festa da literatura!

      A Festa estreia com a presença de grandes nomes da literatura, das artes e da vida pública. Participam Maria Bethânia, que fará leitura de poemas de Neide Archanjo, Ailton Krenak, a ministra Cármen Lúcia, o cantor Lirinha fará homenagem a João Cabral de Melo Neto e a atriz Dira Paes, um tributo ao romancista paraense Dalcídio Jurandir. A FliRui recebe ainda Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões 2025, e Ondjaki, vencedor do Prêmio José Saramago 2013, ambos de Angola, além de Geraldo Carneiro, Gringo Cardia, Bia Lessa, Amara Moira e André Dahmer, formando um panorama amplo e diverso de convidados.

      “Celebrar a primeira FliRui é afirmar que a literatura e a democracia caminham juntas, reunindo diversas vozes, do Brasil e do mundo. Esse é o papel do Ministério da Cultura, valorizar nossos criadores, preservar nossos patrimônios e ampliar o acesso à leitura para todas e todos. É uma alegria participar deste momento que celebra a leitura como bem comum e fortalece a cultura como elemento essencial”, destacou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

      Segundo Alexandre Santini, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, “realizar a primeira edição da FliRui no ano em que o Rio é a Capital Mundial do Livro da UNESCO é celebrar a imaginação criativa e a natureza lúdica do fazer literário como força capaz de promover encontro, sensibilidade e diálogo. Para ele, “abrir completamente a Casa para a Festa significa cultivar afetos, ampliar o acesso ao livro e formar novos leitores em um ambiente comprometido com a diversidade e a liberdade de expressão.”

      A abertura será marcada por um ato histórico para a Fundação. Com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da FCRB recebe oficialmente a doação de obras de Daniel Munduruku, Eliane Potiguara e Márcia Kambeba. É a primeira vez que o acervo da instituição incorpora oficialmente objetos e documentos de escritoras e escritores indígenas, ampliando a representatividade de suas coleções e reafirmando o compromisso da instituição com a diversidade de vozes que compõem a produção literária brasileira.

      Com o tema “Literatura e Democracia”, a FliRui convida o público a refletir sobre a palavra como espaço de encontro, pensamento crítico e participação na vida social. A programação ocupa todos os espaços da Casa para afirmar a leitura como prática acessível, aberta e plural. O público poderá acompanhar debates, oficinas de escrita e ilustração, saraus, slam, teatro infantil, feira de livros e gastronomia, além de visitas noturnas à Biblioteca de Rui Barbosa, atividades de oralidade, musicalidade e cultura de matriz africana, e oficinas de contação de histórias indígenas. Nos jardins, uma instalação poética apresenta ao público recortes da obra de três autores titulares do AMLB: Dalcídio Jurandir, Neide Archanjo e João Cabral de Melo Neto, homenageados desta primeira edição da FliRui.

      As crianças terão uma programação especial reunida sob o tema “Democracia é Coisa de Criança”, que apresenta teatro, histórias e ações lúdicas que aproximam os pequenos da leitura e da imaginação literária. A feira de editoras independentes, organizada pela Livraria Books, reforça a circulação de novas narrativas e projetos editoriais.

      A FliRui é uma ação que integra memória, leitura, criação e participação. Ao ocupar integralmente o primeiro museu-casa do Brasil e aproximar seu patrimônio do público contemporâneo, a Festa reafirma a missão da Fundação Casa de Rui Barbosa de preservar, pesquisar e difundir o patrimônio literário brasileiro, transformando a Casa em um espaço vivo de encontro, imaginação e convivência democrática.

      A curadoria da FliRui é coletiva, coordenada pela editora literária e chefe do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, Maria de Andrade, com o conselho curatorial formado por Andressa Marques, coordenadora-geral de Livro e Literatura da Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura; Carla Santos, pesquisadora em Literatura de língua portuguesa em países africanos; Daniel Munduruku, escritor, professor e curador do Encontro de Artistas e Escritores Indígenas; Éle Semog, poeta, pesquisador e curador da Bienafro; Elisa Ventura, empresária, produtora cultural e curadora literária; Isabel Werneck, secretária executiva do programa Rio Capital Mundial do Livro; e Verônica Lessa, coordenadora-geral de Cooperação e Difusão da Fundação Biblioteca Nacional, além da colaboração dos servidores do AMLB, em um conjunto de trajetórias que atravessam o campo literário e a gestão cultural.

      A FliRui é uma realização da Fundação Casa de Rui Barbosa, vinculada ao Ministério da Cultura, com apoio da Liga Brasileira de Editoras (LIBRE) e da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade.

      Acesse e confira a programação completa

      Sobre a Fundação Casa de Rui Barbosa

      A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), vinculada ao Ministério da Cultura, é uma instituição federal dedicada ao desenvolvimento da cultura, pesquisa e ensino. A FCRB preserva um dos maiores acervos documentais do país, incluindo a casa de Rui Barbosa, sua biblioteca com mais de 30 mil volumes e seu arquivo pessoal com 60 mil documentos. Além disso, a Fundação promove estudos, conferências e eventos que incentivam a difusão da cultura e da memória no Brasil.

      Sobre o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (AMLB)

      Criado em 1972, o AMLB da FCRB abriga um dos maiores acervos literários do Brasil, com arquivos de 152 escritores, entre eles José de Alencar, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Clarice Lispector, Rubem Braga e Carlos Drummond de Andrade. Além dos documentos, o museu preserva cerca de duas mil peças museológicas.

