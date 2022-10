Revoltado, fã de Zezé quebra discos após o artista declarar apoio a Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um homem chamado Marcos destrói toda a sua coleção em homenagem à dupla Zezé di Camargo e Luciano. O fato aconteceu depois do encontro que Jair Bolsonaro (PL) teve com cantores sertanejos que o apoiam, no Palácio da Alvorada, na segunda-feira. Entre eles estava Zezé.

Nas imagens, o fã do cantor destrói CD’s, discos de vinil e roupas customizadas da dupla, alegando que está decepcionado com o apoio do ídolo ao atual chefe do Executivo.

“Eu era seu fã. E parece que você esqueceu que você veio da pobreza, você não tinha luxo não. Você devia ter mais vergonha na sua cara e parar de apoiar esse vigarista que você apoiou. Você, Leonardo, Gusttavo Lima e outros artistas que apoiou”, diz ele em um trecho do vídeo.

Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.