Rock in Rio: Emicida discorda de Medina sobre não se fazer política em festivais: “os artistas não caíram de Marte”

247 - De volta ao Rock in Rio neste domingo (4), ao lado de Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcantara, Emicida não consegue separar política de sua arte. E nem precisava dizer. Seus shows são sempre carregados de discursos e suas próprias letras já trazem seu posicionamento e reflexões sobre a sociedade.

Em entrevista ao portal G1 , ao comentar um debate que sempre vem à tona perto da data de festivais como esse, especialmente no atual governo - que chegou a censurar o Lollapalooza este ano - ele discordou da posição de Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, que tem dito em entrevistas que não se faz política em cima do palco de festivais como esse.

“Nesse sentido, eu acho que não tem nenhum campo da nossa produção artística que não toque, de alguma maneira, numa questão política. Eu não acho que o palco seja uma bolha ou que a vida dos artistas seja uma bolha. Os artistas não caíram de Marte, entende? O não posicionamento político, por si só, já é um posicionamento político”, disse.

“Eu, particularmente, não concordo [com a opinião de Medina]. Graças a Deus, as pessoas sabem o que eu significo, sabem no que eu acredito, pelo que eu luto. Entendo que o festival também sofre pressões de outros universos e acho que eles tentam se posicionar de uma maneira mais neutra, o que também acredito ser legítimo, mas não é uma expectativa que se deva ter com relação aos artistas. E eu nem estou falando só dos artistas que concordam comigo. Arte é arte e nosso posicionamento precisa ser livre”, completou.

Em agosto, numa entrevista à Veja, Roberta Medina, filha do criador do Rock in Rio, declarou: “A Cidade do Rock é um lugar de celebração da música, da cultura, da harmonia. Política não se faz em festival, nem com torcida, e sim com debate. Mas em toda edição, seja quem estiver no poder, mandam sempre o presidente tomar no c*”.

Neste sábado (3), o show dos Racionais MC´s emocionou o público ao exibir no telão fotos de negras e negros mortos de forma violenta no Brasil, em decorrência do racismo, entre eles João Pedro, Marielle Franco, Kathlen e Ágatha.

