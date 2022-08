Em entrevista à CNN, Roger Waters diz que Biden é um criminoso de guerra e Taiwan é parte da China (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista para Michael Smerconish, da CNN, o músico Roger Waters, ex-Pink Floyd, justificou o porquê de apresentar o presidente dos EUA, Joe Biden, como criminoso de guerra em seus shows.

De acordo com ele, o presidente norte-americano “está colocando gasolina no fogo em relação à Ucrânia. É um grande crime, porque os EUA não encorajam Zelensky a negociar, removendo a necessidade dessa guerra horrível que mata não sei quanto ucranianos”

Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, Waters ainda disse que se trata de “ação e reação da OTAN, que avançou até a fronteira russa, o que prometeram que não fariam quando Gorbachev negociou a retirada da URSS do Leste Europeu”.

“Pense no que os EUA fariam se os chineses colocassem mísseis nucleares no México e no Canadá”, continuou. Em relação à tensão dos norte-americanos com o governo chinês, Waters disse que a China “não está cercando Taiwan, pois Taiwan é parte da China”.

Ele ainda criticou a ideia apresentada por Smerconish sobre o suposto papel libertador dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, na qual a Alemanha Nazista de Adolf Hitler foi derrotada.

Para o músico, os EUA não têm papel de libertadores na Segunda Guerra Mundial e “os russos já tinham ganho a maldita guerra a esse ponto [entrada dos norte-americanos, em 1941]”. “Não esqueça, 23 milhões de russos morreram protegendo você e eu da ameaça nazista”, lembrou.

Assista:

