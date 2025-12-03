Roger Waters homenageia Marielle Franco em nova música 'Sumud'

247 - O músico inglês Roger Waters, 82 anos, fez uma homenagem à ex-vereadora do município do Rio Marielle Franco (Psol), assassinada pelo crime organizado em março de 2018 na capital fluminense. O artista lançou a música "Sumud". De origem árabe, o nome da canção significa "persistência inabalável" ou "firmeza perseverante". A homenagem aconteceu no último sábado (29), nos Estados Unidos.

No novo single, o ex-Pink Floyd reuniu figuras históricas e ativistas, como Rachel Corrie, Shireen Abu Akleh, Sophie Scholl e Anne Frank. No trecho que cita Marielle, Waters cantou: "Lembro-me bem de você/ De onde você ficou, de onde você caiu/ Você foi brutalmente assassinada/ Mas seu espírito permanece".

Em 2018, durante show no Rio, Waters vestiu uma camisa com a frase "Lute como Marielle Franco" e levou três mulheres ao palco - Luyara Santos, filha da ex-vereadora, Anielle Franco, sua irmã, e Mônica Benício, sua ex-mulher. O nome de Marielle também apareceu em telões de outras apresentações do artista.

Marielle Franco. Foto: Câmara Municipal do Rio



