Rolling Stones: Jagger e Keith homenagem morte de Charlie Watts (fotos)

247 - Principais compositores da banda inglesa de rock Rolling Stones, Mick Jagger e Keith Richards postaram homenagens nas redes sociais a Charlie Watts, baterista do grupo que morreu nesta terça-feira, 24.

Os dois publicaram fotos do percussionista sem escrever nada. Richards postou uma bateria, sem músico, com uma placa onde se lê "closed" (fechado, em inglês), enquanto Jagger postou uma foto de Watts em sua bateria.

Nenhum dos integrantes do Rolling Stones deu uma declaração pública sobre a morte de Watts, que foi, junto com os dois, um dos fundadores da banda.

Os dois integrantes vivos dos Beatles, Ringo Starr e Paul McCartney, também homenagearam o artista. As duas bandas “cresceram” juntas no mesmo período, da explosão do rock inglês no início da década de 1960.

