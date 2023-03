Saiba o que é a cultura do cancelamento, que levou PC Siqueira a tentar o suicídio

Apoie o 247

247 – O caso do youtuber PC Siqueira, que tentou o suicídio após ser praticamente banido da internet e das redes sociais, em razão de acusações falsas, gerou discussões sobre os danos da cultura do cancelamento.

A cultura do cancelamento (ou cancel culture em inglês) refere-se a uma tendência social em que indivíduos ou grupos utilizam as redes sociais e outras plataformas para expor e condenar publicamente indivíduos ou instituições que expressam opiniões ou comportamentos considerados ofensivos, inadequados ou problemáticos.

Essa cultura geralmente envolve o boicote ou exclusão de pessoas ou empresas que são percebidas como tendo violado normas sociais e valores, incluindo preconceitos ou discriminação, discurso de ódio, apropriação cultural, entre outros. O objetivo é responsabilizar os indivíduos por seus atos, mas algumas vezes a cultura do cancelamento pode se tornar excessiva e resultar em ataques virtuais desproporcionais.

Críticos da cultura do cancelamento argumentam que ela pode levar a um ambiente de intolerância e repressão da liberdade de expressão. Por outro lado, defensores afirmam que ela é uma ferramenta importante para expor e corrigir injustiças e comportamentos nocivos.

A história de PC Siqueira

PC Siqueira é um youtuber, apresentador de TV e podcaster brasileiro. Ele ganhou notoriedade na plataforma de vídeo online YouTube no final da década de 2000, com seus vídeos de comédia e opinião. PC Siqueira também foi um dos criadores do canal "MasPoxaVida", que se tornou um grande sucesso na internet brasileira.

Além disso, ele apresentou programas de TV, como "Lugar Incomum" no canal pago Multishow, e também participou de programas como "CQC" na TV Bandeirantes. PC Siqueira também é conhecido por sua participação em podcasts, como o "Não Ouvo" e o "Rebobinando", que discutem cultura pop e assuntos do cotidiano.

Em 2020, PC Siqueira foi alvo de acusações de práticas criminosas e condutas impróprias na internet, que jamais foram comprovadas. As acusações geraram grande repercussão na mídia e nas redes sociais, levando ao cancelamento de seu canal no YouTube e a sua saída dos programas de TV (artigo escrito com uso de inteligência artificial).

