Sambista Teresa Cristina testa positivo para a Covid-19

247 - A artista Teresa Cristina testou positivo para Covid-19 no dia 31 de dezembro, segundo o jornal O Globo. Por isso, sua apresentação do ensaio do Bloco Recreativo Enredo Carioca (BREC), ao lado da Festa Axé, na Fundição Progresso, foi adiada; e a nova data “será anunciada em breve, e os ingressos já comprados serão válidos”, de acordo com informações d’O Globo.

O BREC será inaugurado em 2022 para “apresentar para nova geração sambas-enredo históricos na voz de sua idealizadora, Teresa Cristina”, informa a reportagem. Neste ano, o desfile das Escolas de Samba comemora 90 anos.

No Instagram, Teresa afirmou que apenas está com cansaço e coriza. "Tenho certeza de que estes sintomas amenos são por causa das duas doses de vacina que eu tomei. É importantíssimo que as pessoas continuem se protegendo e se vacinando. A nova variante é muito mais contagiosa", afirma na postagem publicada no Instagram. No final do vídeo, a artista pede ainda: "vacinem-se e cuidem de vocês".

Já no Twitter, ela agradeceu o apoio dos simpatizantes."Um minutinho para agradecer a onda de carinho que recebi de vocês aqui. Muito obrigada, gente.", escreveu.

Um minutinho para agradecer a onda de carinho que recebi de vocês aqui. Muito obrigada, gente.❤️

A cantora é apoiadora da candidatura do ex-presidente Lula (PT) e denunciou a tentativa de impulsionar a chamada “terceira via” no Brasil.

