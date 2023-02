"Se não fosse a cultura negra, eu não sei onde nós estaríamos", diz Tião Carvalho

Apoie o 247

Brasil de Fato | São Paulo (SP) - A edição especial de carnaval do Bem Viver na TV, programa do Brasil de Fato, traz uma entrevista com o mestre e artista Tião Carvalho. Nascido em Cururupu, no Maranhão, ele é cantor, compositor, dançarino, ator, pesquisador da cultura popular e fala ao programa sobre a história e importância do carnaval para cultura do país, além de trazer um pouco das manifestações maranhenses na folia.

"As escolas de samba foram justamente os lugares que nós ali poderíamos estar de igual pra igual, o branco, o preto... E quando a gente sai ai você é reitor e eu sou faxineiro da universidade, você é doutor, professor, eu sou cozinheiro etc. Esses espaços eram espaços inclusão. Escola de samba, os blocos hoje, as rodas, os grupos cultura popular são espaços de inclusão", conta.

Mas o pesquisador diz que a festa, que marca a identidade do Brasil, corre risco de mercantilização. "Carnaval é um compromisso com a brincadeira, e com a festa. Essa questão dos cordões, relação com as grandes escolas de samba que cresceram bastante. Como as cidades crescem, elas [escolas de samba] crescem e a tendência de sair do chão. Aquele samba que a gente fazia também, que brincava com o pé no chão, vai cada vez mais se afastando também. A força da grana ergue, mas também vai destruindo coisas belas, intimidando, as vezes, o espontâneo".

O maranhense radicado em São Paulo desenvolve no Morro do Querosene, no bairro do Butantã, junto ao Grupo Cupuaçu de Danças Populares Brasileiras, manifestações típicas da sua terra natal de origem afrobrasileira, tais como o bumba meu boi, o tambor de crioula, festa do divino.



"Não foi por acaso os nossos ancestrais deixaram essa cultura pra nós negros no Brasil. Se não fosse bumba meu boi, capoeira, maracatu, samba, todas essas tradições, que os nossos antepassados deixaram, eu não sei onde nós estaríamos e ou como nós estaríamos", defende Tião.

Confira no programa...

E tem mais...

O Mosaico Cultural traz o bloco do Rio de Janeiro (RJ) que tem melhorado a vida de pacientes da saúde mental: é o Império Colonial do Museu Bispo do Rosário, na Colônia Juliano Moreira.

A médica de saúde da família Nathália Tavares traz uma dica de saúde sobre a prevenção do HIV.

E ainda… além de ser um dos lugares mais lindos do mundo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses também garante renda para ribeirinhos e pode se tornar Patrimônio Natural da Humanidade.

O Coletivo Mulheres da Resistência, de Diadema (SP), dá um salve sobre empoderamento feminino e destaca que carnaval é sinal de folia, mas também de respeito.

Quando e onde assistir?

No YouTube do Brasil de Fato todo sábado às 13h30, tem programa inédito: https://www.youtube.com/@AgenciaBrasildeFato.

Na TVT: sábado às 13h30; com reprise domingo às 6h30 e terça-feira às 20h no no canal 44.1 – sinal digital HD aberto na Grande São Paulo e canal 512 NET HD-ABC

Na TVCom Maceió: sábados às 10h30, com reprise domingo às 10h, no canal 12 da NET.



Na TV Floripa: sábado às 13h30, reprises ao longo da programação, no canal 12 da NET.

Na TVU Recife: sábados às 12h30, com reprise terça-feira às 21h, no canal 40 UHF digital.

Na TVE Bahia: sábado às 12h30, com reprise quinta-feira às 7h30, no canal 30 (7.1 no aparelho) do sinal digital.

Na UnBTV: sextas-feiras às 10h30 e 16h30, em Brasília no Canal 15 da NET.



TV UFMA Maranhão: quinta-feira às 10h40, no canal aberto 16.1, Sky 316, TVN 16 e Claro 17.

Sintonize

No rádio, o programa Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h, com reprise aos domingos, às 10h, na Rádio Brasil Atual. A sintonia é 98,9 FM na Grande São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista.

O programa também é transmitido pela Rádio Brasil de Fato, das 11h às 12h, de segunda a sexta-feira. O programa Bem Viver também está nas plataformas Spotify, Google Podcasts, Itunes, Pocket Casts e Deezer.

Assim como os demais conteúdos, o Brasil de Fato disponibiliza o programa Bem Viver de forma gratuita para rádios comunitárias, rádios-poste e outras emissoras que manifestarem interesse em veicular o conteúdo. Para fazer parte da nossa lista de distribuição, entre em contato pelo e-mail: [email protected]

