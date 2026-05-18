Sergio Ferrari relata na Suíça horrores do cárcere argentino

247 - O ex-prisioneiro político Sergio Ferrari participa nesta segunda-feira (18) de um encontro em Roveredo, no Cantão italiano da Suíça para apresentar relatos sobre a prisão de Coronda e a repressão argentina dos anos 1970, em uma atividade voltada à memória histórica e aos direitos humanos. Ferrari é jornalista e entre outros veículos, colabora como colunista do Brasil 247.

A apresentação, intitulada “Grand Hotel Coronda, testemunhar para não esquecer”, será realizada nas escolas comunais de Riva, em Roveredo. Ferrari retorna à Mesolcina após ter participado, no fim de janeiro, de encontros com estudantes de Roveredo e com adultos em Soazza, ocasiões que, segundo o jornal Il Bernina, tiveram grande repercussão.

Autor de uma das obras que recuperam a memória do cárcere político argentino, Sergio Ferrari é um dos responsáveis pelo livro “Grand Hotel Coronda”. A publicação reúne testemunhos de um coletivo de ex-prisioneiros chamado El Periscopio e descreve as experiências vividas por presos políticos no presídio argentino de Coronda entre 1974 e 1979.

Memória da repressão argentina

Os prisioneiros retratados na obra eram, em sua maioria, muito jovens. Submetidos a torturas e privados de praticamente tudo, eles foram perseguidos por se oporem ao regime militar então no poder na Argentina.

A proposta do encontro em Roveredo é recuperar essas histórias para que não sejam esquecidas. Em diálogo com Angelo Zanetti e Flavia Plozza-Martinelli, Sergio Ferrari relatará sua própria experiência e a de seus companheiros de prisão, abordando acontecimentos ocorridos há cerca de 50 anos na Argentina.

A apresentação também pretende estabelecer uma ponte entre o passado argentino e situações contemporâneas em diferentes partes do mundo. Segundo a programação, Ferrari tratará de contextos em que expressar uma opinião ainda pode representar risco extremo à vida.

Debate sobre a Argentina atual

Além da memória da repressão, o encontro abordará a situação política atual da Argentina. Sergio Ferrari falará sobre o presidente direitista Javier Milei.

O evento em Roveredo reforça a importância do testemunho de sobreviventes para preservar a memória coletiva e discutir os impactos da repressão política, da violência de Estado e das disputas em torno da história recente da Argentina.