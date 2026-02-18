União de Maricá brilha na Série Ouro e reforça favoritismo

247 - A Prefeitura de Maricá avaliou como altamente positivo o desempenho da União de Maricá no desfile da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, realizado no Sambódromo, e reafirmou a expectativa de que a escola reúne condições para conquistar o título. A administração municipal ressaltou a qualidade do conjunto apresentado na Avenida e destacou que o acidente ocorrido com o último carro alegórico, já na dispersão, não compromete de forma significativa a pontuação da agremiação.

De acordo com comunicado oficial da prefeitura, o enredo que celebrou a força da mulher preta e sua centralidade na formação cultural brasileira foi desenvolvido com coesão estética e narrativa. A escola apresentou alegorias de grande impacto visual, fantasias detalhadas e acabamento cuidadoso, além de evolução considerada segura ao longo do desfile.

O prefeito Washington Quaquá (PT) elogiou a performance da agremiação e enfatizou a representatividade da escola na Avenida. “A União de Maricá mostrou garra, organização, potência artística e identidade. A cidade se viu representada em alto estilo na avenida”, afirmou.

A Prefeitura também informou que o incidente envolvendo o último carro alegórico aconteceu fora da área de julgamento, já após o término do desfile oficial. Segundo a avaliação apresentada, o ocorrido representa desconto de 0,2 pontos em um dos quesitos, sem impacto relevante nas chances de vitória da escola na Série Ouro.

Ainda conforme o posicionamento do Executivo municipal, a consolidação da União de Maricá como destaque da Série Ouro está associada à política de investimento contínuo na cultura e na economia criativa. O Carnaval, de acordo com a Prefeitura, movimenta uma ampla cadeia produtiva que inclui profissionais de barracão, costureiras, escultores, aderecistas, músicos e trabalhadores de diferentes áreas, gerando emprego, renda e fortalecendo o sentimento de pertencimento na cidade.

Os três integrantes da escola envolvidos no acidente receberam atendimento e seguem acompanhados pelas equipes de saúde do município, conforme informado pela administração municipal.