(Vídeo) Lenine declara voto em Lula: 'é preciso reafirmar a condição de nação do afeto e retomar o caminho coletivo'

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Lenine, 63 anos, afirmou nesta quara-feira (21) que votará no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição. "Vou votar em Lula, porque assim a gente dá uma revisada na nossa história, reafirmarmos nossa condição de nação do afeto e retomamos o caminho coletivo", disse o artista.

"Numa realidade como essa, um momento tão medieval... Eu me recordo o que pai dizia, que a maior invenção do ser humano é a tecnologia do afeto. Através do afeto, a gente muda o mundo", afirmou.

O ex-presidente Lula prometeu nesta quarta-feira a garantia de direitos para os deficientes. O candidato participou do evento do Encontro sobre políticas para PCD no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, na cidade de São Paulo (SP).

A pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, mostrou Lula mais de 10 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. O ex-presidente venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.