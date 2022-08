Viral em redes bolsonaristas, Cássia Kis já disse que Bolsonaro devia levar 'surra de cinto da mãe' por 'absurdos' da pandemia

Em entrevista à revista Veja de 2020, ela afirmou que estava profundamente abalada pelo contexto da pandemia e criticou a postura do chefe do Executivo: "homem mimado" edit

247 - A atriz Cássia Kis, autora de um vídeo de convocação para um "7 de Setembro religioso" em 2016 que viralizou por engano nas redes sociais de bolsonaristas neste sábado (27) , já afirmou em julho de 2020 que o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), deveria "levar uma surra de cinto da mãe dele" devido aos "absurdos" que disse durante a pandemia de Covid-19.

À época, em entrevista à revista Veja, ela afirmou que estava profundamente abalada pelo contexto da pandemia: "Choro todos os dias e às vezes tenho a sensação de que estou testemunhando o fim do mundo, porque não dá para viver em paz sabendo que tem gente sem ter o que comer, sem acesso à saúde."

Então, criticou a postura do atual ocupante do Palácio do Planalto em relação ao combate ao novo coronavírus: "Os absurdos que ele diz são coisas de criança, de homem mimado. O Bolsonaro tinha que levar uma surra de cinto da mãe dele".





Agora, pouco mais de dois anos depois, Cássia figurou neste sábado (27) em perfis de bolsonaristas como o jornalista Milton Neves por ter apresentado um vídeo de convocação para uma manifestação virtual religiosa no dia 7 de setembro, data em que apoiadores do presidente fazem protestos golpistas pelo país . A questão é que o vídeo é de 2016 e nada tem a ver com o atual presidente.

