Washington Post exalta o legado e a influência mundial de Lô Borges

247 - O jornal norte-americano The Washington Post publicou nesta sexta-feira (7) um obituário em homenagem a Lô Borges, destacando o peso cultural e a influência internacional do artista mineiro. A reportagem ressalta que Borges foi um dos principais responsáveis por moldar a sonoridade inovadora do Clube da Esquina, movimento que transformou a música popular brasileira ao fundir pop, jazz e rock psicodélico.

De acordo com o Washington Post, o álbum “Clube da Esquina” (1972), gravado em parceria com Milton Nascimento, foi um divisor de águas na história da MPB, não apenas pela ousadia musical, mas por sua capacidade de dialogar com o mundo. O jornal descreve o disco como “uma das obras mais influentes já produzidas no Brasil”, sublinhando que seu impacto ecoou muito além das fronteiras do país.

A publicação também lembra que artistas consagrados como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Paul Simon e até os britânicos Arctic Monkeys citaram Borges e o Clube da Esquina como referências em seus trabalhos. “Sua música ressoou muito além do Brasil”, diz o texto, que enfatiza a universalidade e a originalidade do som criado pelo músico mineiro.

O Washington Post ressalta que Borges, com apenas 19 anos, ajudou a redefinir a estética da MPB, misturando influências estrangeiras com a poesia e a melancolia típicas das montanhas de Minas Gerais. O jornal observa que o artista sempre manteve um perfil discreto, mas conquistou respeito internacional pela coerência artística e pela profundidade de suas composições.

Ao encerrar a homenagem, o veículo norte-americano destaca que o legado de Lô Borges permanece vivo na memória coletiva e na obra de músicos contemporâneos que continuam a se inspirar em sua busca por liberdade criativa. “O som de Lô Borges transcendeu gerações — e continua a inspirar artistas em todo o mundo”, conclui o texto.