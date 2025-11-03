Brasil perde um dos seus artistas mais geniais, diz Milton Nascimento sobre Lô Borges

247 - O cantor e compositor Milton Nascimento usou suas redes sociais nesta segunda-feira (3) para prestar uma emocionante homenagem ao amigo e parceiro musical Lô Borges, que morreu na noite de domingo (2), aos 73 anos, em Belo Horizonte. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.

Na publicação, Milton destacou a importância de Lô em sua trajetória pessoal e artística. “Lô Borges foi – e sempre será – uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina”, escreveu o perfil oficial do artista.

O texto prossegue em tom de despedida: “Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte”.

Uma amizade que marcou gerações

Milton e Lô se conheceram quando o primeiro tinha 20 anos e o segundo, apenas 10. Moravam no mesmo prédio na capital mineira, onde surgiu a amizade que se tornaria uma das mais frutíferas da música popular brasileira.

Em 1972, já com Milton consagrado nacionalmente, a dupla deu vida ao Clube da Esquina, um dos discos mais emblemáticos da MPB. O álbum reuniu também nomes como Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Flávio Venturini, Toninho Horta, Wagner Tiso e Novelli, e ficou conhecido por sua sonoridade inovadora e suas influências diversas — do rock dos Beatles à música mineira e ao samba.Entre os clássicos eternizados pelo projeto estão Tudo o Que Você Podia Ser, O Trem Azul e Cravo e Canela, músicas que atravessaram gerações e consolidaram o movimento mineiro como um dos pilares da música brasileira.

Legado e últimos trabalhos

Mesmo após cinco décadas de carreira, Lô Borges manteve-se ativo na cena musical, lançando álbuns e se apresentando em diversas cidades do país. Seu trabalho mais recente, Tobogã, de 2024, trouxe novas composições que reafirmaram seu talento e criatividade.