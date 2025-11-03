Lula lamenta morte de Lô Borges e destaca sua importância na MPB

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira (3) a morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais influentes da música popular brasileira. Em publicação no X (antigo Twitter), Lula destacou a relevância da obra do artista, que ajudou a moldar a identidade sonora do país.

“Hoje nos despedimos de um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, Lô Borges. Suas canções, que começaram a nascer nas esquinas de Belo Horizonte, ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais e estão gravadas não apenas em álbuns, mas na memória e no coração de milhões de brasileiros”, escreveu.

Lula também revelou que conheceu melhor a obra do artista por meio da primeira-dama, Janja Lula da Silva. “Conheci melhor as canções de Lô Borges através da Janjinha, que é fã desde sua adolescência e coloca seus álbuns para tocar nos nossos momentos de descanso”, afirmou o presidente, ressaltando a influência de Borges em várias gerações de músicos.

O presidente destacou ainda o impacto histórico do disco “Clube da Esquina”, lançado em 1972 em parceria com Milton Nascimento e Beto Guedes, considerado um marco da música brasileira. “Gerações de músicos foram influenciados pela sua obra. Seu álbum ‘Clube da Esquina’ é considerado um dos mais importantes de nossa história. E a própria MPB que conhecemos não seria a mesma se Lô Borges não tivesse nos dado a alegria de ter existido”, escreveu Lula.

Encerrando a homenagem, o presidente expressou solidariedade aos familiares, amigos e fãs do artista: “O Brasil agradece a Lô Borges. E aos seus familiares, amigos e fãs, registro minha solidariedade e apoio neste momento de despedida. Minas Gerais amanheceu triste. Descanse em paz, Lô”.

A morte de Lô Borges, autor de clássicos como “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, provocou grande comoção no meio artístico e nas redes sociais. Ícones da música, fãs e personalidades políticas também manifestaram pesar e lembraram o legado de um dos criadores do movimento que redefiniu a sonoridade da MPB nas décadas de 1970 e 1980.