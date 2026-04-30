Estados Unidos não podem usar desculpas fabricadas para impor bloqueios a Cuba, diz porta-voz chinês

247 - Fabricar desculpas e difamar não pode servir de justificativa para que os Estados Unidos imponham bloqueios brutais e sanções ilegais a Cuba, afirmou na quarta-feira (29) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, de acordo com informações do Diário do Povo.

Lin fez as declarações durante uma coletiva de imprensa regular, ao ser questionado sobre a acusação dos EUA de que Cuba estaria “permitindo que adversários dos Estados Unidos realizem atividades de inteligência próximas ao território norte-americano”.

O porta-voz acrescentou que a China apoia firmemente Cuba na defesa de sua soberania e de sua segurança nacionais e pediu aos Estados Unidos que ponham fim imediatamente ao bloqueio, às sanções e a todas as formas de coerção e pressão contra o país.