Engenheiros chineses estudam construção de estufa na superfície da Lua

247 - Uma equipe chinesa de exploração lunar pretende avançar em pesquisas para a construção de uma estufa na superfície da Lua. A informação foi divulgada por Wang Qiong, engenheiro sênior da Administração Espacial Nacional da China (CNSA), durante coletiva de imprensa realizada em Pequim, na terça-feira.

Segundo Wang, que também atua como pesquisador no Centro de Exploração Lunar e Programa Espacial da CNSA, a proposta é utilizar tecnologias de construção adaptadas ao ambiente lunar para desenvolver uma estufa capaz de ajudar rovers e robôs a resistirem melhor às condições extremas da noite na Lua.

A noite lunar, que dura cerca de 14 dias e registra temperaturas que podem chegar a -200°C, representa um dos maiores desafios para a exploração. De acordo com Wang, à medida que as missões avancem para permanências mais longas no satélite natural, estruturas como essa poderão se tornar essenciais.

Wang, que também é vice-chefe de design da missão Chang’e-6, destacou que o estudo das amostras coletadas pela missão já resultou em importantes avanços científicos, permitindo revelar, pela primeira vez, a história evolutiva do lado oculto da Lua.

Em 25 de junho de 2024, o módulo de retorno da sonda Chang’e-6 pousou no norte da China trazendo 1.935,3 gramas de material do lado oculto da Lua — um marco inédito na história da exploração espacial.

“Também realizamos uma cooperação internacional frutífera”, afirmou Wang. Ele acrescentou que a missão levou um CubeSat do Paquistão e três cargas científicas desenvolvidas pela França, pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela Itália, todas com resultados que superaram as expectativas.