Economia da China cresce 5% no primeiro trimestre do 15º Plano Quinquenal e supera expectativas

247 - Nesta quinta-feira (16), foi divulgado o relatório do primeiro trimestre da economia chinesa no âmbito do 15º Plano Quinquenal (2026–2030), indicando que o PIB cresceu 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, a preços constantes. O resultado atinge o limite superior da meta anual, fixada entre 4,5% e 5%, e posiciona o país entre as principais economias do mundo. Apesar de um ambiente externo complexo e volátil, os principais indicadores econômicos superaram as expectativas, de acordo com a análise do Diário do Povo.

Para entender esse desempenho acima do esperado, alguns indicadores-chave ajudam a explicar o resultado.

O investimento passou de retração para crescimento. No primeiro trimestre de 2026, o investimento em ativos fixos avançou 1,7% em relação ao ano anterior, revertendo a tendência de queda. Trata-se de um motor essencial da atividade econômica. Diante da contração observada desde o terceiro trimestre de 2025, a Conferência Central de Trabalho Econômico, realizada no fim do ano passado, enfatizou a necessidade de conter a queda, promover a recuperação e estimular a vitalidade do investimento privado.

Desde o início do ano, diferentes regiões e órgãos vêm aprimorando a execução de grandes projetos alinhados às estratégias nacionais e ao fortalecimento da capacidade de segurança em áreas-chave, além de impulsionar a modernização e a transformação da indústria manufatureira.

Como resultado, o investimento em infraestrutura cresceu 8,9% no primeiro trimestre, enquanto o investimento em manufatura avançou 4,1%. Com os efeitos combinados das políticas públicas, o papel estratégico do investimento foi reforçado.

O consumo de serviços também ganhou força. No primeiro trimestre, as vendas no varejo de serviços cresceram 5,5% em termos anuais. Esse segmento apresenta elevado potencial de expansão. Desde o início do ano, impulsionado por políticas de estímulo ao consumo, novos formatos — como serviços de turismo e atividades culturais — registraram forte dinamismo, enquanto a chamada “economia de feriados” se aqueceu gradualmente.

Com a implementação de medidas para expandir e qualificar o setor de serviços, a expectativa é de que o consumo continue gerando novos vetores de crescimento econômico.

Os lucros corporativos apresentaram melhora significativa. Nos dois primeiros meses do ano, o lucro total das empresas industriais acima do porte designado cresceu 15,2% na comparação anual. Setores como manufatura de equipamentos e alta tecnologia registraram expansão acelerada, refletindo a recuperação da rentabilidade industrial. O aumento da produção, dos lucros e da eficiência tende a fortalecer o dinamismo das empresas e impulsionar a economia.

O comércio exterior também registrou forte desempenho. No primeiro trimestre, o volume total de importações e exportações de bens superou 11 trilhões de yuans (US$ 1,61 trilhão), um recorde para o período, com crescimento de 15% em relação ao ano anterior — o maior avanço trimestral em quase cinco anos.

Em um cenário global marcado por rápidas mudanças e instabilidade, oportunidades e desafios coexistem. Nesse ambiente, produtos chineses com qualidade consolidada demonstraram elevada competitividade. A combinação entre recuperação da demanda externa, uma estrutura industrial doméstica completa e o dinamismo inovador das empresas sustentou um crescimento de 11,9% nas exportações no trimestre.

As expectativas de mercado também melhoraram. Em março, o índice de gerentes de compras (PMI) da manufatura atingiu 50,4, retornando à zona de expansão — acima da linha de 50 — pela primeira vez em dois meses. Tanto o PMI industrial quanto a atividade do setor de serviços apresentaram avanço, sinalizando melhora do sentimento econômico e fortalecimento da confiança do mercado.

O desempenho acima do esperado não é considerado surpreendente. Independentemente das oscilações no ambiente externo, a China mantém o foco na condução de sua economia, prioriza o desenvolvimento de alta qualidade, busca equilibrar qualidade e crescimento e acelera a formação de novas forças produtivas. Nesse contexto, um crescimento de 5% é visto como consistente e alinhado com a dinâmica econômica.

Com esse resultado, as perspectivas se mostram mais favoráveis. Mesmo diante de um ambiente internacional instável, a economia chinesa iniciou o ano de forma sólida. Ainda assim, persistem incertezas externas, e a base para uma recuperação sustentada precisa ser consolidada. A trajetória recente, no entanto, indica continuidade na geração de resultados acima das expectativas.