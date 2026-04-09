China pede esforços para retomar passagem normal pelo Estreito de Ormuz

247 - A China espera que todas as partes trabalhem juntas para facilitar a retomada antecipada da passagem normal pelo Estreito de Ormuz, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, na quarta-feira (8), informou o Diário do Povo.

O Estreito de Ormuz é uma rota importante para o comércio internacional de bens e de energia, e a salvaguarda da segurança, da estabilidade e da passagem desobstruída nesta região serve aos interesses comuns da comunidade internacional, disse Mao durante uma coletiva de imprensa regular quando solicitada a comentar relatos da mídia de que o Irã e Omã podem impor taxas sobre navios que passam pelo estreito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que concordou em "suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de duas semanas".

Trump escreveu nas redes sociais que sua decisão está "sujeita" à concordância do Irã em abrir o Estreito de Ormuz de forma completa, imediata e segura.