Pesquisa aponta que o mundo vê a China de forma mais positiva que os EUA

247 - Uma pesquisa realizada pela Gallup apontou que a China superou os Estados Unidos nos índices globais de aprovação em 2025, registrando uma mediana de 36% de aprovação da liderança chinesa, contra 31% atribuídos à liderança norte-americana. O levantamento foi divulgado pelo Diário do Povo.

Segundo relatório da Gallup publicado na sexta-feira (3), a vantagem de cinco pontos percentuais da China sobre os Estados Unidos representa a maior já registrada em favor de Pequim em quase 20 anos.

A mudança recente reflete a combinação de queda na avaliação dos EUA e aumento na percepção positiva da China. A aprovação mediana da liderança norte-americana recuou de 39% em 2024 para 31% em 2025, retornando a níveis mais baixos observados anteriormente, enquanto a aprovação da China avançou de 32% para 36%, de acordo com o relatório.

Os resultados mais recentes baseiam-se em pesquisas conduzidas pela Gallup ao longo de 2025 em mais de 130 países, com aproximadamente 1.000 entrevistados em cada um deles. Os dados não levam em conta movimentos recentes da política externa dos Estados Unidos desde o início de 2026, incluindo o ataque ao Irã e a retirada do país de 66 organizações internacionais.

A aprovação da liderança norte-americana caiu em diversos países aliados de Washington, incluindo vários parceiros da OTAN, sendo a maior queda registrada na Alemanha, onde houve recuo de 39 pontos percentuais.