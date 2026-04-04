Chanceler chinês pede respeito à soberania dos países do Golfo e proteção aos civis e às rotas marítimas

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou na quinta-feira (2) que a soberania e a segurança dos países do Golfo devem ser respeitadas e que civis e alvos não militares precisam receber a proteção necessária, de acordo com informações do Diário do Povo.

A segurança das rotas marítimas, bem como das instalações de energia e da infraestrutura, também deve ser salvaguardada, disse Wang durante conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, sobre a situação atual no Oriente Médio.

Wadephul afirmou que a situação atual no Irã é grave e complexa, com impactos significativos sobre a segurança econômica, energética e alimentar global, destacando que encerrar o conflito o mais rapidamente possível é do interesse comum da comunidade internacional.

O ministro alemão acrescentou que a Alemanha apoia as Nações Unidas no desempenho de seu papel adequado e atribui importância à iniciativa de cinco pontos apresentada por China e Paquistão para restaurar a paz e a estabilidade na região do Golfo e do Oriente Médio. Segundo ele, seu país está pronto para manter a comunicação e aprofundar a cooperação com a China.

Wang, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, apresentou a posição de princípio chinesa, afirmando que os ataques militares lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã não foram autorizados pelo Conselho de Segurança da ONU e violaram claramente o direito internacional.

Ele ressaltou que, como grandes países responsáveis, China e Alemanha devem manter uma postura objetiva e imparcial, desempenhar um papel construtivo e promover o rápido arrefecimento do conflito, bem como a restauração da paz e da estabilidade regionais.

Durante a conversa telefônica, os dois lados também trocaram opiniões sobre as relações bilaterais e concordaram em implementar os resultados da visita do chanceler alemão, Friedrich Merz, à China, fortalecer a comunicação estratégica, ampliar a confiança mútua estratégica e promover o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica abrangente entre China e Alemanha.