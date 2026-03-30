China aprecia os esforços do Paquistão para aliviar as tensões no Oriente Médio, diz porta-voz

247 - A China aprecia os esforços do Paquistão para aliviar as tensões no Oriente Médio e apoia todas as iniciativas destinadas a reduzir a escalada na região e retomar o diálogo, conclamando todas as partes a iniciar o processo de paz o mais rapidamente possível, afirmou nesta segunda-feira (30) uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, de acordo com as declarações relatadas pelo Diário do Povo.

A porta-voz Mao Ning fez as declarações durante uma coletiva de imprensa regular ao responder a uma pergunta sobre as conversas entre os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, da Turquia, do Egito e da Arábia Saudita a respeito de questões relacionadas ao Oriente Médio.

O Paquistão sediará nesta segunda-feira uma reunião quadrilateral de ministros das Relações Exteriores da Turquia, do Egito e da Arábia Saudita para discutir os desdobramentos regionais em curso, incluindo as tensões no Oriente Médio, informou a mídia estatal no sábado.

A Pakistan Television Global afirmou em uma publicação nas redes sociais que a reunião será presidida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, e que os países participantes deverão explorar caminhos para a redução das tensões e a promoção da estabilidade regional.

O encontro ocorre em meio à intensificação da atividade diplomática do Paquistão, que busca facilitar o diálogo e reduzir as tensões no Oriente Médio.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou em um pronunciamento televisionado na noite de sexta-feira que o Paquistão está conduzindo “esforços diplomáticos sinceros e abrangentes” para ajudar a encerrar o conflito em andamento.

“O objetivo é criar um caminho para uma paz duradoura por meio da sabedoria coletiva e da consulta”, disse ele.

No início desta semana, Dar confirmou que “conversas indiretas entre Estados Unidos e Irã estão ocorrendo por meio de mensagens transmitidas pelo Paquistão”.