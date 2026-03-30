Irã confirma morte de chefe naval da Guarda Revolucionária

247 - O Irã confirmou nesta segunda-feira (30) a morte de Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, figura central da estrutura militar do país, após um ataque atribuído a Israel que intensifica a escalada de tensões no Oriente Médio. Segundo autoridades iranianas, o oficial sucumbiu a ferimentos graves após a ofensiva, em um episódio que pode ampliar os riscos de conflito regional.

De acordo com a Guarda Revolucionária, por meio do site oficial Sepah News, Tangsiri morreu após sofrer ferimentos severos. A confirmação veio dias depois de o governo israelense anunciar a operação militar. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o ataque teve como alvo o alto comando naval iraniano.

"Na noite passada, em uma operação precisa e letal, o Exército eliminou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Tangsiri, ao lado de outros oficiais do comando naval", declarou Katz em vídeo divulgado pelas autoridades israelenses. "Os militares israelenses vão caçá-los e eliminá-los um por um", acrescentou.

Tangsiri era considerado um dos principais responsáveis pela estratégia iraniana no Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte global de petróleo. Segundo Israel, ele liderava ações que restringiam o tráfego marítimo na região, o que vinha provocando impactos econômicos internacionais.

O comandante estaria em um apartamento na cidade portuária de Bandar Abbas, sede da Marinha iraniana, no momento do ataque. A ação, caso confirmada em todos os detalhes, se soma a uma série de operações israelenses contra lideranças iranianas desde o início da atual escalada militar.

Em paralelo, a Guarda Revolucionária informou que iniciou a 82ª fase de sua operação contra interesses dos Estados Unidos e de Israel. De acordo com a agência iraniana Tasnim, foram realizados ataques com drones e mísseis contra alvos em Tel Aviv e também contra bases americanas no Kuwait e na Arábia Saudita.

Relatos da imprensa israelense indicam que múltiplos pontos foram atingidos em Tel Aviv, deixando ao menos duas pessoas feridas, além de impactos na região de Sharon. Sirenes de alerta foram acionadas em diversas áreas, enquanto as Forças Armadas de Israel informaram ter interceptado sucessivas ondas de mísseis lançados do território iraniano.

Quem era Alireza Tangsiri

Alireza Tangsiri assumiu o comando da Marinha da Guarda Revolucionária em 2018, nomeado pelo aiatolá Ali Khamenei. Antes disso, atuou como vice-comandante da força naval desde 2010.

Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que impôs sanções ao militar em 2019 e novamente em 2023, Tangsiri supervisionava testes de drones e mísseis de cruzeiro, além de integrar a direção de uma empresa ligada ao desenvolvimento desses equipamentos.

Nas últimas semanas, ele vinha utilizando redes sociais para comentar a situação no Estreito de Ormuz e emitir alertas a adversários. Em uma das publicações, afirmou: “Nenhuma embarcação associada aos agressores contra o Irã tem o direito de passar por ali”.

O comandante também havia reiterado, ainda em 2019, a possibilidade de fechamento do estreito caso as exportações de petróleo iraniano fossem bloqueadas, posição que reforçava sua relevância estratégica dentro da política de segurança do país.