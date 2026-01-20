Tianjin, na China, inaugura rota de carga transcaspiana para o Azerbaijão

247 - O primeiro trem de carga China-Ásia Central, que atravessa o Mar Cáspio, partiu do município de Tianjin, no norte da China, com destino a Baku, no Azerbaijão, na segunda-feira (19), transportando mercadorias como tubos de aço inoxidável e eletrodomésticos. A reportagem é do Diário do Povo.

O trem, operado pelo China Railway Beijing Group, sairá do país pelo Porto de Horgos, na Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, antes de atravessar o Cazaquistão e, finalmente, ser transportado pelo Mar Cáspio até Baku.

Esta nova rota adiciona um canal de transporte de carga estável e eficiente, conectando Tianjin ao Azerbaijão, Cazaquistão e outros países, explicou Yang Junyong, da Estação Central de Contêineres de Tianjin.

Com uma viagem de aproximadamente 7.000 quilômetros em cerca de 20 dias, a rota reduz o tempo de viagem em cerca de 10 dias em comparação com o transporte marítimo tradicional, de acordo com Yang.

Baku, a capital do Azerbaijão, serve como um importante centro no corredor de transporte multimodal internacional transcaspiano. Após a chegada de Tianjin, as mercadorias podem ser distribuídas para outros destinos a partir de Baku.

Em 2025, a estação operou um total de 390 trens de carga China-Europa (Ásia Central), um aumento de 38% em relação ao ano anterior.