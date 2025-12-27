China ultrapassa 50 mil km em ferrovias de alta velocidade

247 - A China, que abriga a maior rede de ferrovias de alta velocidade do mundo, ampliou sua malha operacional para além de 50 mil quilômetros com a inauguração de uma nova linha de alta velocidade. As informações são da agência Xinhua.

A trajetória da China na alta velocidade ferroviária começou em 2008, com a entrada em operação da linha intermunicipal Pequim–Tianjin. Desde então, a rede passou por uma expansão acelerada, com a quilometragem operacional superando a soma de todas as demais redes de alta velocidade do mundo. O país também opera os serviços comerciais de trens de alta velocidade mais rápidos do planeta.

De acordo com dados do China State Railway Group Co., Ltd., operador ferroviário nacional, durante o 14º Plano Quinquenal (2021–2025), a China construiu e colocou em operação 12 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Atualmente, os serviços ferroviários de alta velocidade estão disponíveis em 97% das cidades chinesas com população superior a 500 mil habitantes.