"A culpa é minha?", questiona Bolsonaro sobre o preço da gasolina

Declaração foi feita poucos dias após o preço da gasolina no Brasil chegar ao maior valor do século . Ele também voltou a dizer que "o ideal é ficar livre da Petrobrás"

247 - Pressionado pelas seguidas altas nos preços dos combustíveis, que alcançaram o preço mais alto do século durante o seu governo, mesmo já descontada a inflação, Jair Bolsonaro disse que não tem culpa pela situação. “Sobre combustível. Se entrar em detalhes, como é o combustível no Brasil. Custa R$ 2,30 a gasolina (na Petrobras) e chega a R$ 7 na ponta. A culpa é minha?”, disse Bolsonaro a apoiadores nesta segunda-feira (8), na saída do Palácio do Alvorada, de acordo com O Globo.

Mais cedo, ele já havia criticado a Petrobrás em uma entrevista à rádio Jovem Pan Curitiba. “Os dividendos são, no meu entender, absurdos. R$ 31 bilhões em três meses. Eu não quero na parte da União ter esse lucro fantástico”, afirmou.

A mudança na metodologia de preços da estatal foi implantada após o golpe de 2016, que tirou a presidente eleita Dilma Rousseff do poder. A sistemática atual atrela o preço dos combustíveis no mercado interno ao preço da cotação internacional do petróleo e da variação cambial.

Ele também voltou a defender a privatização da Petrobrás. "Para mim, o ideal é você ficar livre da Petrobras, logicamente privatizá-la para muitas empresas, não tirar de um monopólio estatal para um monopólio privado. Fatiar isso daí", disse.

