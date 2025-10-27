Ações da China alcançam máximas de 10 anos com otimismo por negociações entre Trump e Xi

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam em seu nível mais alto em mais de 10 anos nesta segunda-feira, impulsionadas pelas expectativas de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China depois que autoridades de ambos os lados esboçaram um acordo antes da reunião entre os líderes esta semana.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,18%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,19%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,05%.

Autoridades econômicas de alto escalão da China e dos EUA discutiram no domingo os termos de um acordo comercial que será analisado pelos presidentes norte-americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, ainda esta semana. O acordo suspenderia o aumento das tarifas dos EUA e os controles chineses sobre as exportações de terras raras, informaram autoridades norte-americanas no domingo.

"Os investidores têm ficado afastados observando as negociações comerciais por algum tempo, e os acontecimentos do fim de semana foram uma surpresa bastante positiva. Isso dará um impulso aos mercados", disse Kenny Ng, estrategista da Everbright Securities International.

Ng disse que o mercado ainda precisa determinar se os termos finais do acordo refletem o que foi esboçado no fim de semana ou se contêm elementos inesperados.

Trump e Xi vão se reunir na quinta-feira, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Gyeongju, na Coreia do Sul, para assinar o acordo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,46%, a 50.152 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,05%, a 26.433 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,18%, a 3.996 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,19%, a 4.716 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,57%, a 4.042 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,68%, a 27.993 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,41%, a 4.440 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,41%, a 9.055 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai e Hong Kong)