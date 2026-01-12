Ações de tecnologia e Walmart puxam alta de Wall Street

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK, 12 Jan (Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones registraram recordes de fechamento nesta segunda-feira, com as ações de empresas de tecnologia e da varejista Walmart em alta, enquanto investidores, em grande parte, minimizaram preocupações com a investigação criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O Dow Jones subiu 0,17%, para 49.590,20 pontos. O S&P 500 ganhou 0,16%, para 6.977,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,26%, para 23.733,90 pontos.

As ações do Walmart subiram 3%, impulsionando o S&P 500 e o Nasdaq, onde a gigante do varejo transferiu sua listagem de ações da NYSE no mês passado. O setor de produtos básicos de consumo avançou 1,4% na liderança dos ganhos setoriais, enquanto o de tecnologia também ganhou.

As ações abriram em baixa com as notícias sobre Powell. A ameaça de acusação do Departamento de Justiça, aparentemente focada nos comentários que Powell fez ao Congresso sobre um projeto de reforma de um prédio, aumentou as preocupações sobre a independência do Fed.

Powell classificou a medida como um "pretexto" para ganhar mais influência sobre a taxa de juros que o presidente Donald Trump tem pressionado para reduzir drasticamente desde que assumiu o cargo em janeiro de 2025.

"A notícia de que Powell está sendo investigado pelo Departamento de Justiça foi basicamente telegrafada por Trump e, portanto, acho que o mercado está lidando bem por enquanto", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

O setor financeiro caiu 0,8% no dia e liderou as quedas setoriais no S&P 500.