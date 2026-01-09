S&P 500 fecha em nível recorde com alta de ações de chips

Por Noel Randewich

9 Jan (Reuters) - O índice S&P 500 subiu para um recorde de fechamento nesta sexta-feira, impulsionado pela Broadcom e outras fabricantes de chips, enquanto um relatório de empregos mais fraco do que o esperado fez pouco para alterar as expectativas de cortes na taxa de juros do Federal Reserve este ano.

O S&P 500 subiu 0,65%, para 6.966,28 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,82%, para 23.671,35 pontos. O Dow Jones avançou 0,48%, para 49.504,07 pontos.

Na semana, o S&P 500 subiu 1,6%, o Nasdaq avançou 1,9% e o Dow Jones ganhou 2,3%.

Os três principais índices de Wall Street tiveram ganhos acentuados na primeira semana completa de negociações de 2026, impulsionados por altas nos setores de materiais, industriais e outros setores que ficaram atrás das ações de tecnologia nos últimos anos.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou mais do que o esperado em dezembro, mas um declínio na taxa de desemprego para 4,4% sugeriu que o mercado de trabalho não estava se deteriorando rapidamente.

As ações de chips se recuperaram, conforme o índice Philadelphia de semicondutores saltou 2,7% e atingiu um recorde.

"Com relação ao tema geral de inteligência artificial, investidores estão se tornando granulares e escolhendo os vencedores e perdedores em termos de subtemas e nomes individuais", disse Zachary Hill, chefe de gerenciamento de portfólio da Horizon Investments.

"Vemos isso como um desdobramento mais positivo. Isso significa que estamos nos aproximando da fase de monetização, em que as pessoas podem realmente ver e tocar os aumentos de receita que virão dessa tecnologia revolucionária."

Nove dos 11 índices setoriais do S&P 500 subiram, liderados pelo de materiais , com alta de 1,8%, seguido por um ganho de 1,24% no de serviços públicos.