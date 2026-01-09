Ibovespa sobe após dados fracos de emprego nos EUA

Por Igor Sodre

SÃO PAULO, 9 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, em linha com o ambiente favorável a ativos de risco observado no exterior, após dados de emprego dos Estados Unidos virem abaixo do esperado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,27%, a 163.370,31 pontos, após ter registrado 162.637,86 na mínima. No melhor momento, marcou 164.263,24 pontos. O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somou R$22,3 bilhões.

Destaque da agenda da semana, o Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta sexta-feira que foram gerados 50.000 postos de trabalho em dezembro no país, abaixo dos 60.000 projetados em pesquisa da Reuters com economistas. Ao mesmo tempo, contudo, a taxa de desemprego ficou em 4,4%, abaixo da projeção de 4,5%.

Havia grande expectativa pelo dado divulgado mais cedo, com os investidores temendo que números muito altos de geração de emprego pudessem eliminar as perspectivas de cortes nos juros pelo Fed neste ano já precificadas pelo mercado.

Contudo, segundo Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, o relatório de emprego manteve "a expectativa de dois a três cortes" para este ano, acrescentando que as atenções do mercado, agora, se voltam para a nomeação do novo presidente da autarquia norte-americana.

Nesse contexto, em Nova York, o S&P 500 fechou em alta de 0,68%.

Já na agenda doméstica, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,33% em dezembro, após elevação de 0,18% em novembro, encerrando 2025 com alta acumulada de 4,26%.

Economistas ouvidos pela Reuters projetavam altas de 0,35% no mês e de 4,30% no ano. Embora tenha ficado acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central, de 3%, a inflação está dentro do intervalo de tolerância, de até 4,50%.

O arrefecimento da inflação mais forte que o projetado pelo mercado "valida a redução de juros", como destacou Sidney Lima, analista da Ouro Preto investimentos, o que favorece ativos de risco.

Os agentes também acompanharam a notícia da aprovação do acordo comercial Mercosul-UE, confirmada no início da tarde.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 0,33% e caiu 0,19%, enquanto os preços do petróleo Brent avançaram 2,18% no exterior.

- SANTANDER BRASIL UNIT mostrou alta de 1,16%, sendo o destaque do setor, enquanto BRADESCO PN subiu 0,11%, BTG PACTUAL UNIT teve ganho de 0,59% e BANCO DO BRASIL ON avançou 0,18%. ITAÚ UNIBANCO PN foi a exceção e recuou 0,2%.

- VALE ON caiu 1,14%, em linha com as perdas dos futuros do minério de ferro na China.

- ASSAI ON caiu 4,22%, registrando o pior desempenho do índice, na esteira de outros papéis de varejo, como MAGAZINE LUIZA, que perdeu 3,69%.

- GPA ON teve queda de 3,27%, tendo liderando as perdas do Ibovespa na maior parte da sessão. A empresa anunciou na noite de quinta-feira que o vice-presidente financeiro Rafael Russowsky renunciou ao cargo e que a vaga será acumulada interinamente pelo recém-empossado presidente-executivo da companhia, Alexandre de Jesus Santoro.