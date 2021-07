Acossado pelas ruas e pela CPI, Bolsonaro tenta comprar policiais com R$ 100 milhões

Bolsonaro, que tem nos policiais uma forte base de apoio, lançará na terça-feira via MP e decreto uma linha de crédito especial para agentes de segurança pública, contrariando parecer da equipe econômica do governo edit

247 - Diante da pressão crescente nas ruas, a exemplo do que acontece neste sábado (3) em diversas partes do país, e pela CPI da Covid, Jair Bolsonaro, segundo o UOL, lançará na terça-feira (6) um programa de crédito imobiliário de R$ 100 milhões para agentes de segurança pública.

Serão financiados imóveis de até R$ 300 mil, dependendo da renda do policial. A verba para bancar a nova linha de crédito sairá do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça.

O "Programa Habite Seguro", no entanto, vai contra parecer da área técnica da equipe econômica do governo federal, que avaliou o programa como fora das prioridades emergenciais que o momento atual exige. O corpo técnico do governo Bolsonaro ainda critica o fato de apenas a Caixa Econômica Federal ofertar o crédito, desestimulando, portanto, a concorrência entre os bancos. A Caixa deve receber aproximadamente R$ 1,6 milhão em 2021 e mais de R$ 3 milhões em 2022 e 2023 para colocar o programa em prática. Mesmo assim, por ordem de Bolsonaro, que tem nos policiais uma forte base de apoio, o programa será implementado.

O "Habite Seguro" será lançado via Medida Provisória e decreto, que estabelecerão as regras da iniciativa.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.