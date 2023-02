Ambev apanha na bolsa após suspeita de mais um rombo bilionário envolvendo caloteiros da Americanas

Ações recuaram 4,69%, estando cotadas a R$ 13,02 por unidade. Denúncia de possível rombo envolvendo dívidas com impostos federais, estaduais e municipais foi feita pela CervBrasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - As ações da Ambev sofreram forte queda nesta quarta-feira (1), após a divulgação da suspeita de um rombo bilionário na empresa que, assim como as Lojas Americanas, também está sob o guarda-chuva dos bilionários Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, do grupo 3G Capital.

De acordo com o Valor Investe, por volta de 12h55, as ações recuaram 4,69%, estando cotadas a R$ 13,02 por unidade.

A denúncia do possível rombo foi feita pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), que alega que a Ambev teria dívidas com impostos federais, estaduais e municipais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.