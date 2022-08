André Esteves, dono do BTG Pactual, deixa claro que mercado não deve temer vitória de Lula

Apoie o 247

247 – O controlador do banco BTG Pactual, André Esteves, deixou claro, durante evento para investidores, que a eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem 51% dos votos válidos, de acordo com o Datafolha , e pode vencer em primeiro turno, não representa risco algum para o chamado 'mercado'.

"Com certeza não vai haver nenhuma loucura econômica no Brasil quem quer que ganhe o pleito", disse ele. “No passado, as eleições sempre traziam uma grande volatilidade, sempre tivemos um processo eleitoral carregado de maniqueísmo, de luta de bem contra o mal, e os mercados com enorme volatilidade. Agora os mercados estão com a menor volatilidade em eleições desde a redemocratização. É talento dos candidatos? Óbvio que eles têm suas responsabilidades, mas isso tudo foi formado no bojo da sociedade”, afirmou, segundo reportagem do Valor Econômico . “Todo mundo tem certeza de que não vai ter confusão econômica no Brasil quem quer que ganhe a eleição.”

Esteves disse ainda que não há investidores preocupados com o Brasil e disse enxergar potencial de valorização dos ativos nacionais. “Não vemos nenhum investidor estrangeiro preocupado, nenhum empresário cancelando investimento”, afirmou. “Lógico que vamos analisar os planos de governo, para poder julgar melhor como os ativos vão se comportar, mas vejo claras oportunidades de investimento. As ações estão baratas, acredito que os juros já pararam de subir. Passada a incerteza com as eleições — que sempre criam uma angústia, um barulho —, qualquer um que ganhe acho que vamos ter um rali de preços”, acrescentou.

