Apoio de Meirelles a Lula é positivo para política fiscal, dizem economistas

247 - Economistas afirmaram que o apoio do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles (União Brasil) ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um sinal positivo da campanha petista ao mercado. Economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi afirmou que Lula "deu indício de uma pauta econômica racional". "Além da gestão do BC e de ser um político mais pró-mercado, Meirelles foi um dos mentores do teto de gastos, o que eleva a credibilidade com relação ao arcabouço fiscal do governo Lula", disse.

O economista-chefe da Necton, André Perfeito, afirmou que o apoio de Meirelles ao PT vai reduzir uma possível resistência do mercado a Lula. "Essa sinalização eu acho que é bastante adequada, no sentido de tentar apaziguar qualquer desconforto que tenha", complementou. Os analistas deram entrevistas ao jornal O Estado de S.Paulo, publicadas nesta segunda-feira (19).

De acordo com o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, é "provável que Lula ache um ministro da Economia como o Meirelles, talvez até o próprio". "Isso seria um sinal importante para o mercado, de que haveria maior preocupação com o fiscal. Se Lula seguir esse caminho, e evitar que o caminho antigo que tem sido ventilado aconteça, será um efeito muito positivo no mercado e com chances, pelo menos em um primeiro momento, de poder dar certo".

Ao reforçar o apoio a Lula, Henrique Meirelles destacou que o governo Lula criou 10 milhões de empregos e tirou 40 milhões da pobreza.

