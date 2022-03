Após destruir Ceitec, Guedes agora fala em produção nacional de semicondutores

Apoie o 247

247 – Depois de paralisar as atividades do Ceitec , que seria a primeira fábrica nacional de produção de semicondutores, para tentar enfrentar a escassez global desses componentes. "O Ministério da Economia passou a discutir medidas para estimular a produção nacional de semicondutores, componentes que passam por um problema global de fornecimento desde a pandemia e que são cruciais para o funcionamento de uma série de produtos —de brinquedos e celulares a aviões e sistemas de defesa", informa o jornalista Fábio Pupo, em reportagem na Folha de S. Paulo.

"A entrega das peças foi afetada durante a pandemia e continua desafiando as linhas de produção de automóveis. Os problemas podem ser intensificados com a guerra na Ucrânia e com o recente aumento de casos de Covid-19 na China, que tem levado a novas interrupções em fábricas. Diante da persistência das preocupações, membros da equipe econômica têm conversado com representantes empresariais ligados à fabricação de semicondutores e veículos, que afirmam que o ministro Paulo Guedes (Economia) concordou com a importância de o país ter uma indústria voltada aos semicondutores", prossegue o repórter. Confira, abaixo, a reação do economista Uallace Moreira:

CEITEC e a Crise de Semicondutores



Desde quando Guedes assumiu o Ministério da Economia, vem destruindo o @acceitec, única empresa de semicondutores da América Latina.



Agora, adivinha?



"Crise de semicondutores faz Guedes estudar fabricação nacional"https://t.co/YPD1MMtecH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 20, 2022

