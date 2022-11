Armínio Fraga: “Não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado”

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos criadores do Plano Real e apoiador da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022, o economista Armínio Fraga se disse "preocupado" com as recentes declarações do presidente eleito sobre a economia , em entrevista ao programa Estúdio i, da Globonews.

Questionado sobre ter feito parte da 'frente ampla' que apoiou Lula, o economista respondeu: "A frente ampla teve um aspecto negativo também. Foi uma eleição de rejeições, o que ok, funciona, eu não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado."

"Eu tinha esperança de que as coisas na área econômica fossem mais parecidas com Lula 1 do que Lula 2 ou Lula 3, que seria a Dilma. Mas não mudaria meu voto. Agora, como vocês me dão a chance de estar aqui, conversando, eu penso que é meu dever explicitar minhas preocupações para ajudar a evitar o que pode ser um enorme problema", acrescentou Fraga.

O economista elogiou a 'missão de vida' de Lula, que consiste no combate à pobreza e à fome, mas cobrou por uma estratégia concreta para realizar tais feitos: "Não existe uma frente ampla organizada. Seria bom que existisse uma em cima de uma visão de futuro para todo mundo remar junto, acho que cabe ao presidente definir esta visão. Até agora o que nós vemos é um sentimento forte que ele tem, uma missão de vida totalmente pura e bonita, mas por enquanto carente de uma estratégia que de fato entregue resultados."

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.