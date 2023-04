Arrecadação com impostos sobre apostas esportivas deve variar entre R$12 bi a R$15 bi, diz Haddad

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (3) que a Receita Federal prevê arrecadar de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões com a tributação de apostas online. De acordo com o titular da pasta, as medidas serão colocadas em prática para ajudar no aumento da arrecadação de R$ 110 bilhões a R$ 150 bilhões, metas que estão na proposta de arcabouço fiscal.

"Se é uma realidade do mundo virtual, nada mais justo que a Receita tributar", afirmou em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews. "As empresas estrangeiras e brasileiras que estão sofrendo a concorrência desleal de um ou dois players mundiais estão pedindo providências para a Receita".

Na entrevista, o ministro voltou a criticar a Selic, taxa básica de juros, atualmente em 13,75%.

