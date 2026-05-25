Banco Central afirma que liquidação do Master não provocou risco sistêmico e recursos migraram para grandes bancos

247 - O Banco Central informou nesta segunda-feira (25) que a liquidação extrajudicial de instituições ligadas ao conglomerado Master não provocou impactos sistêmicos no sistema financeiro nacional. A avaliação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) referente ao segundo semestre de 2025.

Segundo o BC, após o processo de liquidação, clientes ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) transferiram seus recursos principalmente para bancos de maior porte e relevância sistêmica. O movimento, de acordo com a autoridade monetária, contribuiu para evitar efeitos de contágio no sistema financeiro.

O relatório reforça que a situação envolvendo o conglomerado Master não representou ameaça à estabilidade do mercado financeiro brasileiro. A avaliação acompanha declarações recentes do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o caso.

“Após a liquidação, clientes ressarcidos pelo FGC direcionaram recursos principalmente para instituições financeiras (IFs) de maior porte e de maior relevância sistêmica”, informou o BC no documento.

Em declaração anterior sobre o tema, Galípolo afirmou que o tamanho da instituição não representava risco estrutural ao sistema financeiro. “Concordo que isso está consternando as pessoas, não é o passivo [dívida do Master]. Mas o que foi feito com o dinheiro. Um banco S3, na terceira divisão do futebol do sistema financeiro, não oferece risco sistêmico, é menor de 0,5% do patrimônio [total do sistema]. O que se chama a atenção é o que se fazia com o dinheiro”, declarou.

O Banco Central não detalhou no relatório quais operações ou práticas envolvendo os recursos do conglomerado motivaram maior atenção da autoridade monetária. Ainda assim, o documento destaca que a migração dos depósitos para instituições maiores ajudou a preservar a estabilidade do sistema financeiro brasileiro.