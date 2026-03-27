Banco Central decreta liquidação extrajudicial do conglomerado Entrepay

247 - O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (27) a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A., estendendo a medida à Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e à Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., todas integrantes do chamado Conglomerado Entrepay. A decisão foi motivada por problemas financeiros e irregularidades na condução das atividades das empresas, conforme comunicado oficial da própria autoridade monetária.

De acordo com a nota divulgada pelo Banco Central, a intervenção ocorreu após a constatação de comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do grupo, além de infrações às normas regulatórias e prejuízos que colocavam em risco os credores.

Participação reduzida no sistema financeiro

O conglomerado atingido pela medida é classificado como de pequeno porte dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN), enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial. Dados de dezembro de 2025 indicam que o grupo representava cerca de 0,009% do total de ativos do sistema financeiro brasileiro.

Ainda segundo o BC, por se tratar de instituições de pagamento e de uma sociedade de crédito direto, as empresas não possuíam captações por meio de instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que limita o impacto direto sobre investidores protegidos por esse mecanismo.

Motivos e consequências da decisão

A liquidação extrajudicial é uma medida administrativa adotada quando há inviabilidade de continuidade das operações. No caso do conglomerado Entrepay, o Banco Central apontou como fatores determinantes o desequilíbrio financeiro, o descumprimento de regras regulatórias e a existência de prejuízos capazes de gerar risco anormal aos credores.

O órgão informou ainda que seguirá conduzindo investigações para apurar responsabilidades relacionadas à gestão das instituições. Dependendo dos resultados, poderão ser aplicadas sanções administrativas e encaminhadas comunicações às autoridades competentes, conforme previsto na legislação.

Bloqueio de bens e próximos passos

Como parte das medidas previstas em lei, o Banco Central determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores das instituições envolvidas. A ação visa preservar recursos para eventual ressarcimento de credores e garantir a responsabilização dos envolvidos.

O processo de liquidação extrajudicial passa agora para uma fase de administração específica, conduzida sob supervisão do próprio Banco Central, com o objetivo de encerrar as atividades das empresas e apurar seus passivos e ativos de forma ordenada.